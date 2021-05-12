Армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси ХАМАС

ЦАХАЛ повідомляє, що в дев'ятиповерховій будівлі, яку вони зруйнували в Газі, розміщувалося кілька офісів ХАМАС. Армія оборони завдала кілька авіаударів .

Про це повідомляє Times of Israel .

ЦАХАЛ попередив жителів будівлі бігти за кілька годин до удару.

Армія стверджує, що в офісах знаходилися розвідувальний центр ХАМАС, командування на Західному березі і відділ пропаганди.

Також повідомлялося, що ХАМАС випустив 200 ракет з Сектора Газа.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу Таль-Авіва постраждали і загинули мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

Також повідомлялося, що в результаті обстрілу постраждав іноземець. Чоловік приїхав працювати в Ізраїль.