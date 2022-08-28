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Армія Китаю приведена в бойову готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню

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Пекін, Неділя 28 серпня 2022 10:17
Армія Китаю приведена в бойову готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню Фото: армія Китаю приведена в бойову готовність після проходу крейсерів США біля Тайваню (chinamil.com)
Автор: Марія Кучерявець

Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність. Це сталося після проходу двох військових кораблів США Тайваньською протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання hk01.

Як інформують ЗМІ, з такою заявою виступив представник Східної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ши І.

"Східна зона бойового командування НВАК здійснила супровід американських крейсерів, здійснила повний контроль за їх діяльністю. Підрозділи командування перебувають у стані підвищеної бойової готовності, щоб своєчасно припинити будь-які провокації", - сказав він.

Варто зазначити, що два кораблі ВМС США Antietam і Chancellorsville почали прохід через Тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей.

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим Пекін пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

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