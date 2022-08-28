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Кораблі США зайшли в Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі

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Тайвань, Неділя 28 серпня 2022 06:30
Кораблі США зайшли в Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі Фото: кораблі США зайшли в Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Два кораблі ВМС США почали прохід через тайванську протоку, подібні маневри проводяться вперше з часу скандального візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайбей,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з цими даними, в маневрі беруть участь есмінці Antietam і Chancellorsville. Він здійснюється в міжнародних водах.

Раніше координатор у справах регіонів Індійського і Тихого океанів в Раді національної безпеки Білого дому Курт Кемпбелл на брифінгу, присвяченому ситуації навколо Тайваню, заявляв про те, що США діятимуть в повітряному і морському просторі, де це дозволяє міжнародне право.

За його словами, "це включає проведення стандартних проходів кораблів через тайванську протоку".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

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