Армия Израиля нанесла точечные удары по объектам боевиков ХАМАС в Рафахе

Армия Израиля нанесла точечные удары по объектам боевиков ХАМАС в восточной части города Рафах на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram армии Израиля и Haaretz .

Член военного кабинета Израиля Бенни Ганц также заявил, что военная операция в Рафахе является неотъемлемой частью постоянных усилий по возвращению похищенных боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Он также отметил, что каждое решение будет передано на рассмотрение военного кабинета, и в них не будет никаких политических соображений.

"Сегодня вечером мы призываем тех, кто находится в конкретных районах, о которых мы сообщили и оповестили всеми средствами – радио, СМИ, Интернет и листовки – в восточном Рафахе, двигаться в сторону расширенной гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. где они получат полную гуманитарную помощь и где им будут предоставлены вода, еда, медицинское оборудование и кров", - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В армии Израиля призвали мирных жителей восточной части Рафаха проследовать в гуманитарную зону для получения первой помощи и укрытия.

Что предшествовало

Рафах - город на юге Сектора Газа возле границы с Египтом. На сегодняшний день, это единственный подконтрольный ХАМАС регион Сектора Газа, после того, как израильская армия заняла все остальные части анклава. В городе находятся 1,5 млн беженцев из других частей региона.

В последнее время высокопоставленные чиновники и военные генералы Израиля все чаще заявляли о намерении провести военную операцию в Рафахе. Они объясняли необходимость военного вторжения в город тем, что среди гражданского населения скрываются боевики ХАМАС, а также необходимостью полностью уничтожить террористическую группировку.

Вчера, 6 мая, стало известно, что израильские военные начали призывать жителей Рафаха к эвакуации из восточных кварталов перед запланированным наступлением ЦАХАЛ на город. Армия Израиля начала разбрасывать листовки в восточной части Рафаха, отправлять текстовые сообщения и звонить палестинцам с инструкциями по эвакуации.

Днем ранее, по данным источников Axios, США приостановили поставки боеприпасов для армии Израиля, пытаясь таким способом отсрочить наступление ЦАХАЛ на Рафах.

В конце марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун представил альтернативу наземному наступлению Армии обороны Израиля на город Рафах. СМИ сообщали, что администрация Белого дома призвала правительство Израиля отказаться от полномасштабного наступления на населенный пункт.

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