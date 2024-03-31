США представили альтернативный план военной операции в Рафахе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун изложил предложение Вашингтона касательно альтернативы наземному наступлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах в южной части Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом с помощью технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создание совместного центра управления для координации целевых операций.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци Халеви, Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.

Война Израиля с ХАМАС: наступление на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа. Это последний населенный пункт, находящийся под контролем палестинского движения ХАМАС.

Однако США не согласны с такими планами Тель-Авива. Страны Запада и Египет высказались против вторжения в город, объяснив это риском массовой гибели беженцев. В ответ Израиль предложил эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.

В середине марта в городе Доха (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Однако Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.

На днях военные США и Израиля обсудили "общие концепции" относительно того, как ограничить вред гражданскому населению во время наступления на Рафах.

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