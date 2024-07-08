Армия Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Напомним, в воскресенье, 7 июля, армия Израиля ударила по школе в Секторе Газа, погибли по меньшей мере 16 человек.

Добавим, что 5 июля в Катаре делегация Израиля завершила переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

Ранее ХАМАС отказался от ключевого требования, чтобы Израиль полностью прекратил огонь до подписания соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа должно позволить ЦАХАЛу возобновить боевые действия до тех пор, пока он не достигнет целей.

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