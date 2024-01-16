Армия Израиля вывела одну из четырех дивизий из Сектора Газа

Армия обороны Израиля вывела 36-ю дивизию из Сектора Газа с целью перегруппировки и дополнительных тренировок личного состава, оставив в зоне проведения наземной операции три другие дивизии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Сообщается, что вывод дивизии является частью планов ЦАХАЛа по ведению длительной войны против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

Подразделениям дивизии будет предоставлен небольшой перерыв, затем они вернутся в расположение дивизии на период обучения, после чего командование ЦАХАЛ решит, следует ли их возвращать в Сектор Газа.

В течение последних двух месяцев 36-я дивизия действовала на севере Газы, уничтожая батальоны ХАМАС.

162-я дивизия остается в северной части Сектора Газы, проводя операции по выявлению инфраструктуры боевиков ХАМАС, 99-я дивизия действует в центральной части, а 98-я дивизия сражается с ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге Газы.

Война Израиля против ХАМАС

Напомним, в начале октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В ответ Израиль начал операцию против боевиков. В ее рамках сейчас происходит наземное наступление армии обороны страны.

Израилю удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, в том числе самый большой город палестинского анклава – Газу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о том, что его страна находится на пути к победе в войне.

Вчера, 15 января, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль планирует завершить интенсивную фазу наступления в южной части Сектора Газа в ближайшее время. Он также добавил, что на юге Сектора Газа израильские военные сосредоточены на ликвидации руководства ХАМАС.