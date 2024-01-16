Армия Израиля вывела одну из четырех дивизий из Сектора Газа
Армия обороны Израиля вывела 36-ю дивизию из Сектора Газа с целью перегруппировки и дополнительных тренировок личного состава, оставив в зоне проведения наземной операции три другие дивизии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Сообщается, что вывод дивизии является частью планов ЦАХАЛа по ведению длительной войны против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.
Подразделениям дивизии будет предоставлен небольшой перерыв, затем они вернутся в расположение дивизии на период обучения, после чего командование ЦАХАЛ решит, следует ли их возвращать в Сектор Газа.
В течение последних двух месяцев 36-я дивизия действовала на севере Газы, уничтожая батальоны ХАМАС.
162-я дивизия остается в северной части Сектора Газы, проводя операции по выявлению инфраструктуры боевиков ХАМАС, 99-я дивизия действует в центральной части, а 98-я дивизия сражается с ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге Газы.
Война Израиля против ХАМАС
Напомним, в начале октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В ответ Израиль начал операцию против боевиков. В ее рамках сейчас происходит наземное наступление армии обороны страны.
Израилю удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, в том числе самый большой город палестинского анклава – Газу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о том, что его страна находится на пути к победе в войне.
Вчера, 15 января, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль планирует завершить интенсивную фазу наступления в южной части Сектора Газа в ближайшее время. Он также добавил, что на юге Сектора Газа израильские военные сосредоточены на ликвидации руководства ХАМАС.
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