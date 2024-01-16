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Армія Ізраїлю вивела одну з чотирьох дивізій із Сектору Газа

Вівторок 16 січня 2024 05:20
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Армія Ізраїлю вивела одну з чотирьох дивізій із Сектору Газа Фото: армія Ізраїлю вивела одну дивізію із Сектору Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія оборони Ізраїлю вивела 36 дивізію з Сектору Газа з метою перегрупування та додаткових тренувань особового складу, залишивши в зоні проведення наземної операції три інші дивізії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Повідомляється, що виведення дивізії є частиною планів ЦАХАЛу щодо тривалої війни проти ХАМАС при збереженні боєздатності військ.

Підрозділам дивізії буде надано невелику перерву, потім вони повернуться до дивізії на період навчання, після чого командування ЦАХАЛ вирішить, чи слід їх повертати в Сектор Газа.

Протягом останніх двох місяців 36 дивізія діяла на півночі Гази, знищуючи батальйони ХАМАС.

162-а дивізія залишається в північній частині Сектору Гази, проводячи операції з виявлення інфраструктури бойовиків ХАМАС, 99-а дивізія діє в центральній частині, а 98-я дивізія бореться з ХАМАС у районі Хан-Юніс на півдні Гази.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

Нагадаємо, що на початку жовтня минулого року бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти бойовиків. У її рамках зараз відбувається наземний наступ армії оборони країни.

Ізраїлю вдалося взяти під контроль північну частину Сектору Газа, зокрема найбільше місто палестинського анклаву – Газу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже заявив про те, що його країна перебуває на шляху до перемоги у війні.

Учора, 15 січня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль планує завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектору Газа найближчим часом. Він також додав, що на півдні Сектору Газа ізраїльські військові зосереджені на ліквідації керівництва ХАМАСу.

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