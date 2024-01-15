ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль скоро завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа, - министр обороны

Понедельник 15 января 2024 21:09
UA EN RU
Израиль скоро завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа, - министр обороны Фото: Израиль скоро завершит интенсивную фазу войны на юге Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль планирует завершить интенсивную фазу наступления в южной части Сектора Газа уже скоро. Уничтожение боевиков ХАМАС продолжается.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"На юге Сектора Газа (интенсивная фаза - ред.) скоро закончится", - заявил он, комментируя бои в районе города Хан-Юнис.

Он также добавил, что на юге Сектора Газа израильские военные сосредоточены на ликвидации руководства ХАМАС.

"В рамках этих действий бригада Хан-Юниса постепенно распадается как боевая сила", - уточнил чиновник.

По его словам, Израилю также удалось взять под контроль дороги, которые ведут в город Рафах.

Министр считает, что "политическая нерешительность может повредить ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из жителей Сектора Газа, Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом", - говорит он.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, еще в начале октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал операцию против боевиков. В ее рамках сейчас происходит наземное наступление армии обороны страны.

Израилю удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, в том числе самый большой город палестинского анклава - Газу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о том, что его страна находится на пути к победе в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки
Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек