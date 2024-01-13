Израиль на пути к победе в войне с ХАМАС, - Нетаньяху

Никто не остановит Израиль в войне против террористической организации ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"То, что произошло 7 октября, больше не повторится", - пообещал премьер, имея в виду разрушительное наступление террористической группировки, правящей в Секторе Газа, три месяца назад.

Нетаньяху утверждает, что обновление бюджета на 2024 год, которое будет вынесено на завтрашнее голосование, "позволит продолжить войну".

"Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся победы. Мы не пойдем на компромисс и не остановимся", - заявил он.

По словам премьера, ранее на этой неделе он сказал госсекретарю США Энтони Блинкену: "Это не только наша война, но и ваша война".

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.