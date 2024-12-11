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Армия Израиля ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии (видео)

Фото: за двое суток израильская авиация нанесла 350 ударов по военным объектам в Сирии (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В течение последних 48 часов израильские военные атаковали большую часть стратегических запасов оружия в Сирии. Целью операции было недопустить попадания вооружений в руки террористических элементов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Так, минувшей ночью ракетные корабли Военно-морских сил (ВМС) Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военных кораблей.

В результате операции были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

 

Кроме того, пилотируемые самолеты провели сотни часов в воздушном пространстве Сирии и вместе с истребителями совершили более 350 воздушных ударов. Были атакованы широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

"Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты "Скад", крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее", - говорится в сообщении.

Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции.

Падение режима Асада и операции ЦАХАЛ

В течение прошлой недели повстанцы исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили большинство городов в Сирии, а также столицу Дамаск, и вынудили диктатора Башара Асада покинуть страну.

Одновременно со сменой власти, 7 декабря израильская армия начала формировать план отпора сирийским повстанцам для предотвращения угрозы суверенитету Израиля.

Через несколько часов после взятия повстанцами Дамаска, израильская армия пересекла границу и начала брать под контроль стратегические объекты в Сирии.

10 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ уничтожила военный флот Сирии.

О том, кто такой Мухаммад аль-Джулани, который сверг режим Асада в Сирии, - читайте в нашем авторском материале.

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