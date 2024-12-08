Армия Израиля готовит план реагирования на угрозы из-за событий в Сирии
Израильские военные готовятся дать отпор вероятным угрозам со стороны сирийских повстанцев. Военные разрабатывают варианты реагирования на события, которые могут подорвать суверенитет Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в субботу, 7 декабря, начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Херци Халеви, вместе с членами Форума Генерального штаба и командиром 210-й дивизии, провел оценку ситуации и утвердил оборонительные и наступательные планы этой дивизии.
Халеви подчеркнул высокий уровень наступательной и оборонительной готовности, усиление войск вдоль границы и постоянный мониторинг развития событий.
"Мы следим за тем, чтобы местные группировки не направляли свои действия против нас - у нас есть очень сильная наступательная и оборонительная реакция. Параллельно мы не вмешиваемся в события в Сирии, работаем над тем, чтобы сорвать и предотвратить угрозы в этом регионе, и готовим планы на различные варианты развития событий", - отметил генерал-лейтенант.
По его словам, из-за событий в Сирии, ЦАХАЛ усилила свое развертывание вдоль границы, в частности разведывательных подразделений. Наземные и воздушные силы были усилены вдоль границы, а готовность сектора повышена.
Он добавил, что для понимания развития событий, израильские военные "очень внимательно следят за ситуацией, используя все возможности по сбору разведданных".
"Основное внимание уделяется наблюдению за передвижением и интересами Ирана, что является нашим главным приоритетом. Вторичное внимание уделяется местным группировкам, которые берут под свой контроль эту территорию, оценивая их действия, поведение и уровень сдерживания, а также следя за тем, чтобы они по ошибке не направили свои действия в нашу сторону. Мы должны быть готовы как к наступлению, так и к обороне", - сказал Галеви.
Активизация гражданской войны в Сирии
За последнюю неделю в Сирии активизировались боевые действия между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и войсками диктатора Башара Асада, который в свое время сохранил власть благодаря военной поддержке России и Ирана.
Повстанцы быстро продвигаются в направлении сирийской столицы Дамаска и берут под контроль крупнейшие города страны.
Так, 1 декабря, после нескольких ожесточенных боев с армией Асада, повстанцы взяли под контроль сирийский город Алеппо.
После этого украинская разведка сообщила, что военные РФ уже покинули город Хама и бегут из Дамаска.
6 декабря повстанцы захватили город Дейр-эз-Зор. Бойцы также приблизились к городу Хомс, что открывает им путь к сирийской столице.
По данным СМИ, Асад уже сбежал из Сирии. В США убеждены, что его режиму осталось существовать несколько дней.
Подробнее о падении режима Башара Асада в Сирии, - читайте в нашем авторском материале.
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