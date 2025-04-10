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В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ

Киев, Четверг 10 апреля 2025 10:32
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В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ Фото: в Киеве количество пострадавших возросло до трех после атаки РФ 10 апреля (иллюстрация/facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ в ночь на 10 апреля. Их уже трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В результате ночной атаки врага на столицу пострадали три человека", - рассказал он.

По словам мэра, одного из них госпитализировали в больницу.

"Двум медики оказали помощь на месте", - добавил он.

Обстрел Киева

Российские войска начали атаковать Украину около полуночи 9 апреля. В столице и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве работала ПВО.

Позже стало известно, что в результате атаки дронов в Киеве, по предварительным данным, возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Сначала в Киеве сообщали о двух пострадавших.

Отметим, что под массированной атакой беспилотников был и Николаев. В городе повреждены девять многоэтажек, десятки гаражей и автомобилей. Кроме того, в Николаеве десять человек получили ранения.

Кроме того, ПВО работала в Полтавской области, было зафиксировано падение обломков в Опишнянской общине. Позже местные жители сообщили о повреждении хозяйственной постройки, травмировался мужчина.

Добавим, что в ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбила большинство из них.

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