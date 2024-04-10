Армия Израиля ликвидировала трех сыновей главаря ХАМАС Хании

Об этом заявил представитель спецслужбы Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Приближенные к ХАМАСу СМИ также сообщали о гибели двух внуков Хании, а третий был ранен. В ЦАХАЛ уточнили, что они были боевиками террористической группы.

Амир Хания был командиром отделения в военном крыле ХАМАС, а Хазем и Мохаммад Хания были боевиками низшего ранга, также в военном крыле. Представитель Израиля сообщил, что трое сыновей направлялись для осуществления террористической деятельности в районе центральной части Газы, когда по ним был нанесен удар.

Хания, который базируется в Катаре, подтвердил их смерть и сказал, что он "благодарит Бога за то, что он даровал нам честь их мученичества".

Исмаил Хания

Один из лидеров группировки ХАМАС, с 2017 года - глава политического бюро организации. Является долларовым миллиардером. Государственный департамент США признал его террористом в 2018 году.