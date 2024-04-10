Армія Ізраїлю ліквідувала трьох синів ватажка ХАМАС Ханії
ЦАХАЛ ліквідував трьох синів ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії внаслідок удару на півночі Сектора Газа.
Про це заявив представник спецслужби Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Наближені до ХАМАСу ЗМІ також повідомляли про загибель двох онуків Ханії, а третього було поранено. У ЦАХАЛ уточнили, що вони були бойовиками терористичної групи.
Амір Ханія був командиром відділення у військовому крилі ХАМАС, а Хазем і Мохаммад Ханія були бойовиками нижчого рангу, також у військовому крилі. Представник Ізраїлю повідомив, що троє синів прямували для здійснення терористичної діяльності в районі центральної частини Гази, коли по них було завдано удару.
Ханія, який базується в Катарі, підтвердив їхню смерть і сказав, що він "дякує Богові за те, що він дарував нам честь їхнього мучеництва".
Ісмаїл Ханія
Один із лідерів угруповання ХАМАС, з 2017 року - голова політичного бюро організації. Є доларовим мільярдером. Державний департамент США визнав його терористом у 2018 році.
Війна Ізраїлю проти ХАМАС
Нагадаємо, минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.
В середині березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.
Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".
Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в анклаві, за даними ізраїльських ЗМІ, залишається всього одна бригада - "Нахаль".
У Білому домі заявили, що виведення Армією оборони Ізраїля військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.
Докладніше про події в Ізраїлі та секторі Газа, про те, чому США тиснуть на партнера і як з'явилася загроза нападу з Ірану, - в огляді РБК-Україна.
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