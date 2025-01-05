Армия Израиля уничтожила подпольную базу ХАМАС по производству оружия

Военнослужащие израильского подразделения "Яхалом" и 99-я дивизия ликвидировали подпольную базу ХАМАС по производству оружия в центральной части Сектора Газа. Кроме того, военные Израиля убили группу террористов на юге Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Солдаты подразделения, действуя по точным разведывательным данным, обнаружили и ликвидировали подземный туннельный маршрут. В нем разместился комплекс по производству оружия ХАМАС во время операций в центральной части Сектора Газа.

Комплекс вмещал военную технику, несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие машины, которые использовались, в частности, для производства оружия.

Военнослужащие обнаружили подземные туннели со взрывостойкими дверями и подсобные помещения, которые использовались террористами ХАМАС.

"Инженерные силы дивизии, 551-й бригады и подразделения "Яхалом" изъяли находки, нанесли на карту местности и ликвидировали объект. Уничтожение производственного объекта наносит еще один удар по попыткам ХАМАСа восстановить свои возможности", - отмечается в сообщении.

Ликвидация группы террористов

Кроме того, в ночь на субботу, 4 января, ЦАХАЛ нанесла точный удар на основе разведывательных данных по вооруженным террористам ХАМАСа в районе Салах ад-Дин на юге Газы.

Отмечается, что все террористы, по которым был нанесен удар, были причастны к террористической деятельности, включавшей в себя использование коридоров гуманитарной помощи.

Удар был нанесен на расстоянии от движения грузовиков с гуманитарной помощью и не повлиял на бесперебойное поступление гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Кроме того, ранее в субботу ЦАХАЛ нанес точный и основанный на разведданных удар по четырем вооруженным террористам ХАМАС в автомобиле у Дейр-аль-Балах в центральной части Газы.