В Катаре в пятницу возобновятся переговоры между Израилем и ХАМАС, - CNN

В пятницу, 4 января, в Катар прибудут делегации Израиля и ХАМАС. Стороны продолжат переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации источников издания, ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу в пятницу, чтобы обсудить "мандат делегации". Это подтвердил его пресс-секретарь.

Офис Нетаньяху сообщил, что представители профессионального уровня из Агентства безопасности Израиля (АБИ), Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской службы внешней разведки "Моссад", прибудут в катарскую столицу Доха для участия в переговорах.

Представители ХАМАС также отметили, что непрямые переговоры возобновятся в Дохе в пятницу и подчеркнули "серьезность своих намерений" достичь соглашения.

В ХАМАС добавили, что этот раунд переговоров "будет сосредоточен на соглашении, ведущем к полному прекращению огня, выводу оккупационных сил из Полосы Газы и деталях его реализации, а также на возвращении перемещенных лиц в их дома, из которых они были изгнаны во всех районах Полосы".

В то же время, Катар официально не подтвердил возобновление переговоров в своей столице.

Проект мирного соглашения Израиля с ХАМАС

Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта начались в мае 2024 года. Однако уже несколько месяцев находятся в тупике, а соглашение - в подвешенном состоянии.

Выдвинутое в конце мая трехэтапное предложение президента США Джо Байдена, сочетало освобождение заложников, удерживаемых в Секторе Газа, с "полным и всеобъемлющим прекращением огня".

Первый этап продлится шесть недель и будет включать "вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы" и "освобождение ряда заложников, включая женщин, стариков, раненых в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных".

Знакомый с этим вопросом дипломатический источник в декабре сообщил CNN, что соглашение в целом соответствует выдвинутому Байденом предложению.

"Что изменилось, так это то, что израильские войска, скорее всего, останутся в Газе временно", - сказал источник.

По его словам, изменения касаются первой фазы соглашения, касательно войск в полосе земли на границе между Газой и Египтом под названием "Филадельфийский коридор" и района, пересекающего эту полосу, известном как "коридор Нецарима".

В августе причиной срыва переговоров стало требование Израиля оставить свои войска вдоль Филадельфийского коридора и настаивание ХАМАСа на их выводе.

В ноябре Катар объявил, что приостанавливает свою роль посредника в переговорах из-за неготовности сторон достичь соглашения.

На прошлой неделе обе стороны обвиняли друг друга в том, что переговоры зашли в тупик. ХАМАС заявил, что Израиль выдвинул "новые вопросы и условия" относительно условий соглашения, а Нетаньяху обвинил палестинских боевиков в "отступлении от договоренностей".

В декабре источники в Израиле и ХАМАС выразили осторожный оптимизм относительно перспектив достижения соглашения.

Форум заложников и пропавших без вести, представляющий семьи заложников, приветствовал новость о возобновлении переговоров, но призвал к срочности.

"Мы не можем пропустить это окно возможностей! У 100 заложников, которые удерживаются в глубине туннелей ХАМАС в Газе, нет времени на задержки в переговорах", - сообщили представители форума в соцсети Х.