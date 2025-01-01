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Израиль пригрозил мощными обстрелами Сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников

Среда 01 января 2025 19:03
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Израиль пригрозил мощными обстрелами Сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Израиль нанесет "удары, которых давно не было в Секторе Газа", если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых удерживала последние 14 месяцев, и не прекратит ракетные обстрелы.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Если ХАМАС в ближайшее время не позволит освободить израильских заложников из Газы, несмотря на готовность Израиля пойти на далеко идущие компромиссы в соответствии с принципами, изложенными президентом США, и продолжит обстрел израильских общин, он получит удары силы, которой давно не видели в Газе", - заявил Кац.

Как сообщается, минувшей ночью ХАМАС выпустил две ракеты по городу Нетивот. Жертв и разрушений не было.

"ЦАХАЛ активизирует свою деятельность против террористических группировок в Газе до освобождения заложников и ликвидации ХАМАС", - отметил министр.

Он также призвал жителей Сектора Газа восстать против террористов ХАМАС, которые использует их как живой щит, и добиться освобождения заложников, чтобы предотвратить страдания и прекратить войну.

Война между Израилем и ХАМАС

Напомним, 26 декабря ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в задержке прекращения огня, о чем было договорено ранее. Боевики заявили, что Израиль выдвинул дополнительные условия, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку в отходе от уже достигнутых договоренностей.

А сегодня, 1 января, террористическая группировка ХАМАС запустила ракеты из Сектора Газа по южным районам Израиля.

По данным Минздрава Израиля, заложники, которых удерживали в Газе, подвергались пыткам. В частности, сексуальному и психологическому насилию, голоданию, ожогам и отсутствию медицинской помощи.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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