Израиль пригрозил мощными обстрелами Сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников
Израиль нанесет "удары, которых давно не было в Секторе Газа", если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых удерживала последние 14 месяцев, и не прекратит ракетные обстрелы.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Если ХАМАС в ближайшее время не позволит освободить израильских заложников из Газы, несмотря на готовность Израиля пойти на далеко идущие компромиссы в соответствии с принципами, изложенными президентом США, и продолжит обстрел израильских общин, он получит удары силы, которой давно не видели в Газе", - заявил Кац.
Как сообщается, минувшей ночью ХАМАС выпустил две ракеты по городу Нетивот. Жертв и разрушений не было.
"ЦАХАЛ активизирует свою деятельность против террористических группировок в Газе до освобождения заложников и ликвидации ХАМАС", - отметил министр.
Он также призвал жителей Сектора Газа восстать против террористов ХАМАС, которые использует их как живой щит, и добиться освобождения заложников, чтобы предотвратить страдания и прекратить войну.
Война между Израилем и ХАМАС
Напомним, 26 декабря ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в задержке прекращения огня, о чем было договорено ранее. Боевики заявили, что Израиль выдвинул дополнительные условия, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку в отходе от уже достигнутых договоренностей.
А сегодня, 1 января, террористическая группировка ХАМАС запустила ракеты из Сектора Газа по южным районам Израиля.
По данным Минздрава Израиля, заложники, которых удерживали в Газе, подвергались пыткам. В частности, сексуальному и психологическому насилию, голоданию, ожогам и отсутствию медицинской помощи.
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