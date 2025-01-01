Израиль пригрозил мощными обстрелами Сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль нанесет "удары, которых давно не было в Секторе Газа", если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых удерживала последние 14 месяцев, и не прекратит ракетные обстрелы.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Если ХАМАС в ближайшее время не позволит освободить израильских заложников из Газы, несмотря на готовность Израиля пойти на далеко идущие компромиссы в соответствии с принципами, изложенными президентом США, и продолжит обстрел израильских общин, он получит удары силы, которой давно не видели в Газе", - заявил Кац.

Как сообщается, минувшей ночью ХАМАС выпустил две ракеты по городу Нетивот. Жертв и разрушений не было.

"ЦАХАЛ активизирует свою деятельность против террористических группировок в Газе до освобождения заложников и ликвидации ХАМАС", - отметил министр.

Он также призвал жителей Сектора Газа восстать против террористов ХАМАС, которые использует их как живой щит, и добиться освобождения заложников, чтобы предотвратить страдания и прекратить войну.