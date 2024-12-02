Израиль нанес удары по целям "Хезболлы" в Ливане после нарушения боевиками перемирия

Израильские военные нанесли удары по объектам исламистской организации "Хезболла" на территории Ливана. Атака произошла после обстрела территории Израиля со стороны боевиков, несмотря на достигнутый ранее режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля ( ЦАХАЛ ).

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что удары ЦАХАЛ были нацелены на "десятки пусковых установок и инфраструктуру" боевиков "Хезболла" по "всему Ливану".

"Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по пусковой установке "Хезболла" в районе Бергоза на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - передали в ЦАХАЛ.

Израильская сторона отмечает, что сегодня вечером, 2 декабря, обстрел со стороны "Хезболлы" стал "нарушением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном".

"Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязанности и предотвратили враждебную деятельность "Хезболлы" с территории Ливана. Государство Израиль остается обязанным выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Перемирие между Израилем и ливанской "Хезболлой"

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе между Израилем и организацией "Хезболла", действующей на территории Ливана, были достигнуты договоренности о начале режима прекращения огня.

Согласно этому соглашению, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, а боевики "Хезболлы" должны уйти из южной части Ливана.

На этом фоне, 29 ноября, Армия обороны Израиля обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" в Ливане за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с боевиками.

Также напомним, что наземная военная операция Израиля на территории Ливана началась в ночь на 1 октября. Как тогда рассказали в ЦАХАЛ, цель операции - уничтожение инфраструктуры группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливала территорию Израиля, в частности - северные районы страны.

Между тем, после соглашения о прекращении огня, 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в серьезном нарушении перемирия. Речь идет об обстреле со стороны боевиков позиции израильских военных в районе горы Дов.

Добавим, что Нетаньяху также пообещал ответ на такое нарушение перемирия.