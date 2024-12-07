ЦАХАЛ ликвидировала террориста, причастного к нападению на Израиль 7 октября

Армия обороны Израиля ликвидировала руководителя авиаподразделения ХАМАС в городе Газа. Он был одним из организаторов вторжения на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в результате совместной высокоточной операции израильских военных, 3 декабря 2024 года был ликвидирован террорист Нидаль аль-Наджар - руководитель авиаподразделения ХАМАС в городе Газа и руководитель подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в Газе.

Аль-Наджар был одним из организаторов воздушного проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Кроме того, уже во время масштабной войны, террорист был одним из руководителей атак против Израиля и войск ЦАХАЛ, действующих в центральной части Газы, в частности с помощью взрывных дронов и БПЛА, направленных на израильские войска.