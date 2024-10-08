ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый лидер "Хезболлы", вероятно, был ликвидирован, - глава Минобороны Израиля

Вторник 08 октября 2024 17:15
UA EN RU
Новый лидер "Хезболлы", вероятно, был ликвидирован, - глава Минобороны Израиля Фото: Йоав Галант, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Хезболла", вероятно, осталась без своего нового лидера Хашима Сафи ад-Дина. Он мог быть ликвидирован в результате авиаударов Израиля.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам главы Минобороны, Хашим Сафи ад-Дин мог быть убит во время удара по Бейруту, который был нанесен на прошлой неделе.

"Хезболла" - это организация без лидера, Насралла был ликвидирован, его сменщик, вероятно, также был ликвидирован. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать", - подчеркнул Галант.

Он уточнил, что помимо ликвидации лидеров, огневой потенциал группировки также сильно пострадал.

Галант подчеркнул, что за действиями Израиля сейчас наблюдают на всем Ближнем Востоке.

"Когда дым в Ливане рассеется, в Иране поймут, что потеряли свой самый ценный актив - "Хезболлу", - добавил министр.

Что предшествовало

Напомним, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В момент атаки он находился в центральном штабе группировки.

Уже через несколько дней "Хезболла" решила объявить своим лидером Хашима Сафи ад-Дина.

5 октября в СМИ появились слухи о том, что новый лидер "Хезболлы" был убит в результате нового удара Израиля по Бейруту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла Ракетный удар
NEWS
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
DAILY
Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой