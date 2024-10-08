Новый лидер "Хезболлы", вероятно, был ликвидирован, - глава Минобороны Израиля
"Хезболла", вероятно, осталась без своего нового лидера Хашима Сафи ад-Дина. Он мог быть ликвидирован в результате авиаударов Израиля.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам главы Минобороны, Хашим Сафи ад-Дин мог быть убит во время удара по Бейруту, который был нанесен на прошлой неделе.
"Хезболла" - это организация без лидера, Насралла был ликвидирован, его сменщик, вероятно, также был ликвидирован. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать", - подчеркнул Галант.
Он уточнил, что помимо ликвидации лидеров, огневой потенциал группировки также сильно пострадал.
Галант подчеркнул, что за действиями Израиля сейчас наблюдают на всем Ближнем Востоке.
"Когда дым в Ливане рассеется, в Иране поймут, что потеряли свой самый ценный актив - "Хезболлу", - добавил министр.
Что предшествовало
Напомним, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В момент атаки он находился в центральном штабе группировки.
Уже через несколько дней "Хезболла" решила объявить своим лидером Хашима Сафи ад-Дина.
5 октября в СМИ появились слухи о том, что новый лидер "Хезболлы" был убит в результате нового удара Израиля по Бейруту.
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