Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС, - CNN

В Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС. Это произошло во время израильского авиаудара вблизи Триполи, северного города Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание сообщает, что в совместном заявлении Армии обороны Израиля и израильской разведывательной службы Шин Бет заявили, что они убили Саида Аталлаха Али, "старшего члена (военного крыла) ХАМАС в Ливане", который, как они утверждали, "совершал террористические нападения на израильские боевиков ХАМАС внутри Ливана".

Считается, что удары Израиля были сосредоточены в основном на юге страны и на опорных пунктах Хизбаллы в южном Бейруте.