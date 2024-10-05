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Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС, - CNN

Израиль, Суббота 05 октября 2024 18:02
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Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС, - CNN Фото: В Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС. Это произошло во время израильского авиаудара вблизи Триполи, северного города Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание сообщает, что в совместном заявлении Армии обороны Израиля и израильской разведывательной службы Шин Бет заявили, что они убили Саида Аталлаха Али, "старшего члена (военного крыла) ХАМАС в Ливане", который, как они утверждали, "совершал террористические нападения на израильские боевиков ХАМАС внутри Ливана".

Считается, что удары Израиля были сосредоточены в основном на юге страны и на опорных пунктах Хизбаллы в южном Бейруте.

ХАМАС подтвердил смерть Аталлаха Али, которого он назвал лидером ливанского отделения своего военного крыла, бригады Аль-Кассам.

Заметим, что бои Израиля против ХАМАСа в Газе продолжаются уже почти год. Это началось после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Хезболла и Израиль постоянно обмениваются ударами, но осенью ситуация значительно обострилась. Одной из причин стал удар по Бейруту в конце сентября, от которого погиб многолетний лидер "Хезболла" Хасан Насралла.

После серии атак началась сухопутная операция Израиля на территории Ливана, но воздушные удары постоянно продолжаются.

Напомним, РБК-Украина писала, что Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового главаря "Хезболлы".

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