Армия Израиля ждет приказ Трампа: война с Ираном может неожиданно продолжиться

После провала переговоров между США и Ираном в Пакистане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повышает готовность к возобновлению боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Повышение готовности ЦАХАЛа
По данным Ynet, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал перевести армию в "повышенное состояние готовности" и подготовиться к возобновлению боевых действий с Ираном.
Channel 12 сообщил, что ЦАХАЛ готовится не только к возобновлению войны, но и к возможному внезапному удару Ирана по Израилю.
Channel 13 добавляет, что уровень тревоги "значительно повышен", а Замир приказал "подготовиться к немедленному возобновлению боев" и начать процедуры боевой готовности.
Позиция Израиля
Общественный вещатель Kan со ссылкой на "высокопоставленного чиновника по обороне" сообщил, что "Израиль заинтересован в возобновлении войны против Ирана", поскольку предыдущее перемирие завершилось "слишком рано, без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам".
По данным Kan, Израиль ждет решения президента США Дональда Трампа о возобновлении конфликта. После этого армия попытается заставить Иран отказаться от ядерной программы путем ударов по его энергетической инфраструктуре.
Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.
Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил. После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля.
По его словам, "легко поразить" водоопреснювальні станции и электростанции Ирана. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.