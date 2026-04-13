Армия Израиля ждет приказ Трампа: война с Ираном может неожиданно продолжиться

Повышение готовности ЦАХАЛа

По данным Ynet, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приказал перевести армию в "повышенное состояние готовности" и подготовиться к возобновлению боевых действий с Ираном.

Channel 12 сообщил, что ЦАХАЛ готовится не только к возобновлению войны, но и к возможному внезапному удару Ирана по Израилю.

Channel 13 добавляет, что уровень тревоги "значительно повышен", а Замир приказал "подготовиться к немедленному возобновлению боев" и начать процедуры боевой готовности.

Позиция Израиля

Общественный вещатель Kan со ссылкой на "высокопоставленного чиновника по обороне" сообщил, что "Израиль заинтересован в возобновлении войны против Ирана", поскольку предыдущее перемирие завершилось "слишком рано, без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам".

По данным Kan, Израиль ждет решения президента США Дональда Трампа о возобновлении конфликта. После этого армия попытается заставить Иран отказаться от ядерной программы путем ударов по его энергетической инфраструктуре.