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Армія Ізраїлю атакувала будинок командира  ХАМАСу

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Ізраїль, Неділя 16 травня 2021 05:22
Армія Ізраїлю атакувала будинок командира  ХАМАСу Фото: перед цим Ізраїль атакувавав будинки двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу(instagram.com/truth_israel)
Автор: Даша Харченко

Армія оборони Ізраїлю з повітря атакувала будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари. Перед цим ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

"Авіація Армії оборони Ізраїлю завдав удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

Вночі з суботи на неділю за десять хвилин з Сектора Газа по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

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