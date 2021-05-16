Армія Ізраїлю атакувала будинок командира  ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю з повітря атакувала будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари. Перед цим ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу .

"Авіація Армії оборони Ізраїлю завдав удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари", - йдеться в повідомленні.

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Раніше повідомлялось, що ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

Вночі з суботи на неділю за десять хвилин з Сектора Газа по Ізраїлю були випущені сотні ракет. Були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.