Армия Израиля атаковала дом командира ХАМАСа

Армия обороны Израиля с воздуха атаковала дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамари. Перед этим израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа .

"Авиация Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаін террористической организации ХАМАС Халеда Манамари", - говорится в сообщении.

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков Хамаса. Речь идет о Тисаре Мабашара, командире "батальона", что действует в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа, командира "бригады" боевиков из города Дир аль-Балах.

Ночью с субботы на воскресенье за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе около 40 детей.