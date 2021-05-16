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Армия Израиля атаковала дом командира ХАМАСа

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Израиль, Воскресенье 16 мая 2021 05:22
Армия Израиля атаковала дом командира ХАМАСа Фото: перед этим Израиль атаковал дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа (фото instagram.com/truth_israel)
Автор: Даша Харченко

Армия обороны Израиля с воздуха атаковала дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамари. Перед этим израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"Авиация Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона Аль-Фаркаін террористической организации ХАМАС Халеда Манамари", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков Хамаса. Речь идет о Тисаре Мабашара, командире "батальона", что действует в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа, командира "бригады" боевиков из города Дир аль-Балах.

Ночью с субботы на воскресенье за десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе около 40 детей.

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