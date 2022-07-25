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Армія дронів. Підписано перші договори на 260 млн гривень для закупівлі беспілотників

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Понеділок 25 липня 2022 15:32
Армія дронів. Підписано перші договори на 260 млн гривень для закупівлі беспілотників Фото: Україна підписала перші договори на 260 млн гривень для закупівлі беспілотників в рамках проекту "Армія дронів"(defence-ua com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна підписала перші договори на 260,5 млн гривень на закупівлю безпілотників для Збройних сил України у рамках проекту "Армії дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Так, Україна отримає 78 мультикоптерів Matrice, що оснащені технологією штучного інтелекту. Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Також українські військові отримають дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, що придбали завдяки ініціативі Monobank. Також Федоров зазначає, що на них можна буде малювати маркером - залишати послання окупантам.

"Ну і суперзірка закупівлі - 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті", - зазначив Федоров.

Він написав, що Поляков перерахував на "Армію дронів" понад 100 млн гривень.

Нагадаємо, проект "Армія дронів" започаткували Генштаб ЗСУ, Мінцифра та UNITED24. Програма включає не лише закупку беспілотників, а також їх ремонт та курс навчання пілотів.

Нещодавно Україна отримала перший БПЛА із США для потреб наших захисників у рамках програми.

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Збройні сили України Михайло Федоров Минцифра
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