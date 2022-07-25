Армия дронов. Подписаны первые договоры на 260 млн гривен для закупки беспилотников
Украина подписала первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины в рамках проекта "Армии дронов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Так, Украина получит 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.
Также украинские военные получат две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank. Также Федоров отмечает, что на них можно будет рисовать маркером - оставлять послания оккупантам.
"Ну и суперзвезда закупки - 20 Fly Eye одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, который хорошо понимает важность технологического преимущества на фронте", - отметил Федоров.
Он написал, что Поляков перечислил на "Армию дронов" более 100 млн гривен.
Напомним, проект "Армия дронов" основали Генштаб ВСУ, Минцифра и UNITED24. Программа включает не только закупку беспилотников, а также их ремонт и курс обучения пилотов.
Недавно Украина получила первый БПЛА из США для нужд наших защитников в рамках программы.