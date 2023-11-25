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"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом (видео)

Донбасс, Суббота 25 ноября 2023 19:57
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"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом (видео) Фото: "Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

"Армия дронов" уничтожила техники россиян на десятки миллионов долларов под Бахмутом. В частности, только за день удалось подбить 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив их в металлолом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Поразили российской техники на десятки миллионов долларов - "Армия дронов" работает на Бахмутском направлении", - рассказал он.

Федоров добавил, что на видео - результаты работы подразделения CODE 9.2 и украинских беспилотников "Вампир".

"Лишь за день военные поразили 4 танка и одну гаубицу Д-30, превратив технику в кучу металлолома", - отметил министр.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 25 ноября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 323 760 военных. Также ВСУ уничтожили одну крылатую ракету.

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