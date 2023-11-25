"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом (відео)

Фото: "Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом (facebook com GeneralStaff ua)

"Армія дронів" знищила техніки росіян на десятки мільйонів доларів під Бахмутом. Зокрема, лише за день вдалося підбити 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши їх на металобрухт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів - "Армія дронів" працює на Бахмутському напрямку", - розповів він. Федоров додав, що на відео - результати роботи підрозділу CODE 9.2 та українських безпілотників "Вампір". "Лише за день військові уразили 4 танки та одну гаубицю Д-30, перетворивши техніку на купу брухту", - зазначив міністр. Втрати РФ в Україні Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становили 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.