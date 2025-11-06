Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - президент

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Напомним, в начале августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался еще со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции" взял под контроль весь Нагорный Карабах. До этого большинство населения Карабаха составляли этнические армяне, которые массово покинули территорию после завершения боевых действий.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах.

В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии.