UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, - президент

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія Азербайджану активно модернізується та переходить на стандарти НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі із делегацією НАТО.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами.

У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього президент зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття - повернув собі історичні землі.

Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.

Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном

Нагадаємо, на початку серпня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривав ще з часів розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку та перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року Азербайджан у результаті своєї "антитерористичної операції" взяв під контроль весь Нагірний Карабах. До цього більшість населення Карабаху складали етнічні вірмени, які масово залишили територію після завершення бойових дій.

Пізніше прем'єр-міністр Нікола Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах.

У підсумку Азербайджану і Вірменії вдалося домовитися про перемир'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам АлієвНАТОТуреччинаАзербайджан