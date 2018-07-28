У Вірменії заарештували екс-президента Роберта Кочаряна

Суд заарештував екс-президента Вірменії

У Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна через розгон акцій протесту в березні 2008 року. Про це повідомляє News.am.

Як повідомляється, екс-президента звинувачують у поваленні конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Зазначено, що Кочаряну загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Кочарян назвав звинувачення сфальсифікованими.

У лютому-березні 2008 року у Вірменії пройшла серія протестів проти порушень на президентських виборах, що відбулися 19 лютого. Мітинги були організовані прихильниками кандидата на цих виборах першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Серед організаторів маніфестацій був і нинішній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. На виборах тоді переміг Серж Сарксян. Це відбулося на тлі масових антиурядових акцій, організованих Ніколом Пашиняном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна.