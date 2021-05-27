Глава МЗС Вірменії подав у відставку

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян прийняв рішення піти зі своєї посади. У четвер, 27 травня, він подав заяву про відставку.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Вірменії Анна Нагдалян у Facebook.

На даний момент про причини відставки Айвазяна не відомо.

Нагадаємо, в середині листопада минулого року Айвазян був призначений на посаду міністра закордонних справ Вірменії.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії після врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі спалахнули антиурядові протести. Опозиція звинувачувала тодішнього прем'єра Ніколу Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху Азербайджану і вимагала його відставки. Протести тривали з кінця минулого року.

З новою силою політична криза у Вірменії вибухнула в лютому після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни двічі відхиляв запити Пашиняна.

У підсумку 25 квітня Пашинян пішов у відставку, але продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.