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Глава МЗС Вірменії подав у відставку

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Єреван, Четвер 27 травня 2021 21:25
Глава МЗС Вірменії подав у відставку Фото: міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян (flickr.com/mfarussia)
Автор: РБК-Україна

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Вірменії Ара Айвазян прийняв рішення піти зі своєї посади. У четвер, 27 травня, він подав заяву про відставку.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Вірменії Анна Нагдалян у Facebook.

"Глава МЗС Вірменії Ара Айвазян представив заяву про відставку", - написала вона.

На даний момент про причини відставки Айвазяна не відомо.

Нагадаємо, в середині листопада минулого року Айвазян був призначений на посаду міністра закордонних справ Вірменії.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії після врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі спалахнули антиурядові протести. Опозиція звинувачувала тодішнього прем'єра Ніколу Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху Азербайджану і вимагала його відставки. Протести тривали з кінця минулого року.

З новою силою політична криза у Вірменії вибухнула в лютому після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни двічі відхиляв запити Пашиняна.

У підсумку 25 квітня Пашинян пішов у відставку, але продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

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