Суд продовжив арешт екс-президента Вірменії Кочаряна

Фото: Роберт Кочарян (twitter.com sputnik armenia)

Захист екс-президента оскаржить рішення

Суд у Єревані продовжив на 2 місяці арешт колишньому президенту Вірменії Роберту Кочаряну. Про це повідомив його адвокат Арам Орбелян після судового засідання 15 березня, передає "Радіо Свобода".

Захисник зазначив, що на рішення суду буде подана апеляція.

Нагадаємо, Апеляційний кримінальний суд Вірменії 7 грудня 2018 року ухвалив рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Зазначалося, що апеляційний кримінальний суд оголосив рішення за скаргами боку захисту на рішення суду першої інстанції про обрання щодо Кочаряна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому сам Кочарян не був присутній на оголошенні рішення суду.

Так, касаційний суд 15 листопада ухвалив частково задовольнити скаргу генпрокурора і направити справу до Апеляційного суду на новий розгляд.

До цього Апеляційний кримінальний суд 13 серпня задовольнив представлені адвокатами скарги, прийнявши за основу недоторканність екс-президента Вірменії.

Як писало РБК-Україна раніше, Кочаряна звинувачують у поваленні конституційного ладу Вірменії із застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду чи уряду спосіб, не передбачений конституцією.

Так, у лютому-березні 2008 року в Вірменії пройшла серія протестів проти порушень на президентських виборах, що пройшли 19 лютого. Мітинги були організовані прихильниками кандидата на цих виборах - першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна. Це сталося на тлі масових антиурядових акцій, організованих Ніколом Пашіняном.