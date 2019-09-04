ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд Вірменії визнав незаконним арешт екс-президента Кочаряна

Новини » Політика    04.09.2019 - 15:36
Суд Вірменії визнав незаконним арешт екс-президента Кочаряна
Фото: Роберт Кочарян (ru.wikipedia)

Суд постановив. що його арешт був не правочинним

Конституційний суд Вірменії визнав неконституційним арешт колишнього президента країни Роберта Кочаряна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляється, суд перевіряв арешт Кочаряна на відповідність статті 135 Конституції про засади для застосування запобіжних заходів та статті 35, що виключає кримінальне переслідування для певних обставин.

За словами адвоката колишнього президента, суд вирішив, що у випадку з колишнім президентом порушені положення статті 35 і його арешт не був правомочним.

Зазначимо, Конституційний суд Вірменії з 3 вересня розглядає скарги Роберта Кочаряна на правомірність висунутих йому звинувачень у підготовці до злочину і наклеп в публічних виступах. Раніше член команди адвокатів екс-президента Айк Алумян говорив, що при "сприятливому рішенні суду кримінальне переслідування у відношенні Кочаряна повинно бути припинено і він повинен бути звільнений".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 липня у Вірменії суд заарештував колишнього президента Роберта Кочаряна з-за розгону акцій протесту в березні 2008 року. Колишнього президента звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

Раніше в грудні 2018 року Апеляційний кримінальний суд Вірменії прийняв рішення заарештувати другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Суд Киргизії визнав законним арешт Атамбаєва У Криму винесли вирок черговому кримськотатарському активісту
Новини України политикаАрменияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся