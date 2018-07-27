Генсека ОДКБ звинуватили у повалення конституційного ладу у Вірменії

Його звинувачують у поваленні спільно з іншими особами 1 березня 2008 року конституційного ладу Вірменії

В Єреванський міський суд направлено клопотання про арешт генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), генерал-полковника вірменської армії Юрія Хачатурова. Про це повідомляє прес-служба Спеціальної слідчої служби Вірменії.



Як зазначається, Хачатурова звинувачують у поваленні спільно з іншими особами 1 березня 2008 року конституційного ладу Вірменії.



"На основі зіставлення доказів, зібраних в рамках досудового слідства по кримінальній справі щодо подій 1-2 березня 2008 року, 26 липня 2018 року генерального секретаря ОДКБ Юрію Хачатурову було пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 300.1 КК Вірменії за те, що він за попередньою змовою з іншими особами скинув конституційний лад Республіки Вірменія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 26 липня, екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна звинуватили в поваленні Конституційного ладу Вірменії. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Також раніше повідомлялось, що Спеціальна слідча служба Вірменії висунула звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна.