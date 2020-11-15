ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Вірменії відпустили екс-чиновника, заарештованого за замах на Пашиняна

Єреван, Неділя 15 листопада 2020 20:46
У Вірменії відпустили екс-чиновника, заарештованого за замах на Пашиняна
Фото: Артур Ванецян (verelq.am)
Автор: РБК-Україна

Заарештованого за підготовку замаху на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна екс-голову Ради національно безпеки Артура Ванецяна відпустили з-під варти. Його арешт визнали неправомірним.

Про це повідомляє armeniasputnik.

Повідомляється, що Ванецян вийшов до своїх прихильників після того, як Шенгавітський суд звільнив його.

"Я заявляю всім моїм прихильникам, всьому вірменському народу, що не скоював жодних злочинів. Ця зрадницька влада просто намагається відсторонити мене від політичних процесів. Ми разом переможемо їх, нас ніщо не зупинить", - заявив Ванецян.

Нагадаємо, Ванецян був затриманий 14 листопада за підозрою нібито в співучасті в незаконному придбанні, збуті, зберіганні зброї, підготовці узурпації влади і підготовці вбивства Пашиняна.

Раніше Пашинян пояснив своє небажання йти у відставку після того, як підписав мирні угоди, згідно з якими Вірменія передає частину територій Нагірного Карабаху Азербайджану. За його словами, це означало б "дезертирство".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика АрмениязамахНікол Пашинян

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся