Готував замах на Пашиняна: у Вірменії арештували екс-главу спецслужби

Фото: Артур Ванецян (verelq.am)

У Єревані арештували лідера опозиційної партії "Батьківщина" та колишнього очільника Служби національної безпеки Вірменії Артура Ванецяна. Його підозрюють у підготовці замаху на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомила його адвокат Лусіне Саакян у Facebook.

За її словами, правоохоронці провели обшуки у помешканні Ванецяна та офісі партії "Батьківщина". Вона стверджує, що силовики не мали дозволу на проведення обшуків.

Саакян уточнила, що її підзахисний був заарештований за підозрою у намірі узурпації влади в країні та підготовці вбивства Пашиняна. Ванецяну повідомили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

"Це ганебне політичне переслідування, спрямоване на те, щоб всіляко чіплятись за владні крісла, припиняючи антиурядові протести та передаючи батьківщину ворогу", - наголосила адвокат Ванецяна.

Нагадаємо, нещодавно 17 політичних партій Вірменії закликали Пашиняна подати у відставку після підписання угоди про завершення війни в Нагірному Карабасі.

Крім того, на тлі антиурядових протестів у Вірменії затримали 10 опозиційних лідерів.

Пізніше стало відомо, що декількох затриманих опозиціонерів звільнили з-під варти.