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В Армении отпустили экс-чиновника, арестованного за покушение на Пашиняна

Ереван, Воскресенье 15 ноября 2020 20:46
В Армении отпустили экс-чиновника, арестованного за покушение на Пашиняна
Фото: Артур Ванецян (verelq.am)
Автор: РБК-Украина

Арестованного за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна экс-главу Совета национально безопасности Артура Ванецяна отпустили из-под стражи. Его арест признали неправомерным.

Об этом сообщает armeniasputnik.

Сообщается, что Ванецян вышел к своим сторонникам после того, как Шенгавитский суд освободил его.

"Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим их, нас ничего не остановит", - заявил Ванецян.

Напомним, Ванецян был задержан 14 ноября по подозрению якобы в соучастии в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия, подготовке узурпации власти и подготовке убийства Пашиняна.

Ранее Пашинян объяснил свое нежелание уходить в отставку после того, как подписал мирные соглашения, согласно которым Армения передает часть территорий Нагорного Карабаха Азербайджану. По его словам, это означало бы "дезертирство".

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Новости Украины Политика АрменияпокушениеНикол Пашинян

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