В АРМА повідомили про зникнення документів про управління арештованим майном

У вівторок, 28 жовтня, у Нацагентстві з розшуку та управління активами (АРМА) повідомили про зникнення документів про управління арештованим майном за місцем їх зберігання у відомстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА.

Повідомляється, що зникли кілька десятків розпорядчих документів, наказів та інших документів. Ці документи стосуються управління арештованим майном.

У АРМА почали службове розслідування, а також усунули від служби деяких співробітників агентства. У разі підтвердження втрати документів справу про їх зникнення планують передати в правоохоронні органи.

В Агентстві також припустили, що приховування документів може бути умисною дією з метою дискредитації відомства, оскільки до 8 листопада в агентстві проводиться зовнішній аудит діяльності.

Нагадаємо, в квітні НАБУ проводила обшуки в АРМА в рамках розслідування можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на хабарі в 50 тисяч доларів затримали співробітника Нацбанку. Він обіцяв сприяння в отриманні безстрокової ліцензії на діяльність з обміну валюти.