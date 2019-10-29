В АРМА сообщили о пропаже документов об управлении арестованным имуществом

Во вторник, 28 октября, в Нацагентстве по розыску и управлению активами (АРМА) сообщили о пропаже документов об управлении арестованным имуществом по месту их хранения в ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Сообщается, что пропали несколько десятков распорядительных документов, приказов и других документов. Эти документы касаются управления арестованным имуществом.

В АРМА начали служебное расследование, а также отстранили от службы некоторых сотрудников агентства. В случае подтверждения потери документов дело об их пропаже планируют передать в правоохранительные органы.

В Агентстве также предположили, что сокрытие документов может быть умышленным действием с целью дискредитации ведомства, поскольку до 8 ноября в агентстве проводится внешний аудит деятельности.

Напомним, в апреле НАБУ проводило обыски в АРМА в рамках расследования возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда госорганов власти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на взятке в 50 тысяч долларов задержали сотрудника Нацбанка. Он обещал содействие в получении бессрочной лицензии на деятельность по обмену валюты.