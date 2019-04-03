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НАБУ проводить обшук у Нацагентстві з розшуку та управління активами

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 12:58
НАБУ проводить обшук у Нацагентстві з розшуку та управління активами
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Обшуки проводяться в рамках розслідування можливого зловживання владою посадовими особами низки держорганів влади

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА) в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбюро.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн гривень.

В рамках цієї ж справи НАБУ досліджує обставини спроби незаконного заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг". Попередня правова кваліфікація - 3 ч. ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Крім того, детективи НАБУ вивчають обставини вчинення низки угод, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств.

Обшуки санкціоновані постановою слідчого судді Солом'янського районного суду Києва і проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів.

НАБУ проводить обшук у Нацагентстві з розшуку та управління активами

Нагадаємо, раніше НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська. НАБУ зацікавила документація адміністрації морських портів України, що стосується придбання автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

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