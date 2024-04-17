АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже 264 картины, которые принадлежали экс-лидеру запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу АРМА Елену Думу в Telegram .

Картины, которые принадлежали скандальному нардепу, хранят в Национальном художественном музее Украины. Среди них - работы представителей Закарпатской художественной школы - Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость части картин достигает 50 тысяч долларов.

По ее словам, созданная Агентством конкурсная комиссия выставит картины на продажу уже вскоре. Все средства, которые получат от продажи, направят в государственный бюджет.

"АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные Агентству по решению суда", - написала Дума.

Продажа имущества Медведчука

Напомним, Виктора Медведчука в Украине подозревают в государственной измене. Скандальный нардеп мог сотрудничать с россиянами. В 2022 году в ходе обмена пленными Медведчука отдали России взамен на украинских командиров "Азова", которые защищали Мариуполь и оборонялись на территории "Азовстали" во время окружения.

В феврале этого года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, которая принадлежала семье Медведчука. Судно находится в Хорватии.

При этом в апреле АРМА разрешило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

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