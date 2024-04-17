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АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

Киев, Среда 17 апреля 2024 16:59
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АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука Фото: Виктор Медведчук, бывший нардеп (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже 264 картины, которые принадлежали экс-лидеру запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу АРМА Елену Думу в Telegram.

"АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные Агентству по решению суда", - написала Дума.

По ее словам, созданная Агентством конкурсная комиссия выставит картины на продажу уже вскоре. Все средства, которые получат от продажи, направят в государственный бюджет.

Картины, которые принадлежали скандальному нардепу, хранят в Национальном художественном музее Украины. Среди них - работы представителей Закарпатской художественной школы - Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость части картин достигает 50 тысяч долларов.

Продажа имущества Медведчука

Напомним, Виктора Медведчука в Украине подозревают в государственной измене. Скандальный нардеп мог сотрудничать с россиянами. В 2022 году в ходе обмена пленными Медведчука отдали России взамен на украинских командиров "Азова", которые защищали Мариуполь и оборонялись на территории "Азовстали" во время окружения.

В феврале этого года украинское правительство разрешило продать яхту Royal Romance, которая принадлежала семье Медведчука. Судно находится в Хорватии.

При этом в апреле АРМА разрешило продать автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Медведчука.

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