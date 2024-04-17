АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, які належали екс-лідерові забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову АРМА Олену Думу в Telegram .

Картини, що належали скандальному нардепу, зберігають у Національному художньому музеї України. Серед них - роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість частини картин сягає 50 тисяч доларів.

За її словами, створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.

"АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, заарештовані та передані Агентству за рішенням суду", - написала Дума.

Продаж майна Медведчука

Нагадаємо, Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Скандальний нардеп міг співпрацювати із росіянами. У 2022 році під час обміну полоненими Медведчука віддали Росії взамін на українських командирів "Азова", які захищали Маріуполь і оборонялися на території "Азовсталі" під час оточення.

У лютому цього року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. Судно знаходиться у Хорватії.

При цьому в квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

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