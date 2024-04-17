АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, які належали екс-лідерові забороненої в Україні ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову АРМА Олену Думу в Telegram.
"АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, заарештовані та передані Агентству за рішенням суду", - написала Дума.
За її словами, створена Агентством конкурсна комісія виставить картини на продаж незабаром. Усі кошти, які отримають від продажу, спрямують до державного бюджету.
Картини, що належали скандальному нардепу, зберігають у Національному художньому музеї України. Серед них - роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість частини картин сягає 50 тисяч доларів.
Продаж майна Медведчука
Нагадаємо, Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Скандальний нардеп міг співпрацювати із росіянами. У 2022 році під час обміну полоненими Медведчука віддали Росії взамін на українських командирів "Азова", які захищали Маріуполь і оборонялися на території "Азовсталі" під час оточення.
У лютому цього року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. Судно знаходиться у Хорватії.
При цьому в квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.
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