Архиєпископа Климента повинні відпустити, - Денісова

Російський омбудсмен заявила, що у діях Климента не виявили жодних порушень

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что провела телефонный разговор с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, с которой обсудила задержание в оккупированном Крыму архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Денисову в Facebook.

Во время телефонного разговора Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не было выявлено никаких нарушений.

"Поэтому в 20.00 по Киевскому времени его должны отпустить", - сообщила Денисова.

Ранее сообщалось, что архиепископа Климента хотят обвинить в "мелком хулиганстве". Адвокат Николай Полозов, который находится в отделении полиции, куда доставили задержанного российскими силовиками в оккупированном Крыму архиепископа Климента сообщил, что по предварительной информации, сотрудники российской полиции, которые занимались задержанием Климента, составили на него рапорт за "матерился в общественном месте".

Напомним, сегодня, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента(Куста). Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя? архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенным''узницы Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).