Самые старые блюда человечества: что ели наши предки тысячи лет назад

Знаете ли вы, что некоторые из древнейших блюд до сих пор готовят в определенных регионах мира? Какие рецепты живут тысячелетиями и чем питались наши предки?

Что готовили люди тысячи лет назад и какие блюда существуют до сих пор, рассказывает РБК-Украина.

Месопотамское рагу (около 1730 г. до н. э.)

В Ялийской библиотеке в США хранятся клинописные таблицы, датированные примерно 1730 г. до н. э. - и это самые древние из известных рецептов.

Эти тексты содержат пошаговые инструкции для приготовления наваристого рагу с кусочками баранины, лука, чеснока, ячменя, приправ - очень похожего на современные восточные супы

Древнейший хлеб - печеный на камне (14 400 лет до н. э.)

В Иордании на стоянке Шувайка найдены остатки спрессованного бездрожжевого хлеба - вероятно, самая старая выпечка человечества. Его готовили из дикого пшена и ячменя на плоских камнях.

Древнейшая лапша: 4000-летняя находка из Китая

В культурном слое Ладжия найден горшок с остатками лапши, сделанной из проса и дикого ячменя, датированной около 2000 г. до н. э.

Суцпа (древнее пюре) из Европы (примерно 6000 г. до н. э.)

В каменных пещерах в Британии нашли доказательства приготовления пудинга из крапивы - одно из старейших записанных вегетарианских блюд человечества

Плоский хлеб на камне (прародитель лаваша)

Древнейшие находки хлеба - это обгоревшие лепешки, которые пекли прямо на горячих камнях. Найдено в Иордании, датируются более 14 000 лет назад (Natufian culture).

Использовали измельченное зерно, воду, немного жира или золы. Выглядит как тонкий лаваш или пита. Технология похожа на ту, что и сейчас используют бедуины.

Мясо, тушенное в яме

Во многих культурах готовили мясо в яме с горячими камнями. Это нечто среднее между запеканием и тушением.

Мясо заворачивали в листья или глину, выкладывали в яму с раскаленными камнями, засыпали землей и оставляли на несколько часов. Такой метод использовали майя, китайцы, полинезийцы.

Сегодня он живет в мексиканском барбакоа, новозеландском ханги, арабском манди.

Каша из диких злаков и семян

Археологи нашли следы подобных блюд в Древнем Египте, Индии и Африке.

Основой служили: ячмень, полба, просо, иногда примешивали мед, финики, молоко. Это была сытная, густая масса, которая давала энергию на день. Фактически - первая утренняя каша в истории.

Первая ферментация пива (10 000 г. до н. э.)

В Китае обнаружен 10-тысячелетний глиняный сосуд для ферментации рисового пива, со штомпами дрожжей и посудой, что указывает на организованные ритуалы употребления.

Самая долговечная пища - мед (5000+ г. до н. э.)

В египетских гробницах найдены кувшины с медом, датированные 3000-5000 г. до н. э., который сохранялся до нашего времени - доказывая, что мед не портится веками.

Древние молочные продукты - кефир, масло, кислое молоко

Древнейшие упоминания о йогурте, масле и казеине происходят из Небесной Индии и Месопотамии около 2000-1000 г. до н. э.

Соль, жир и зола - универсальные консерванты

Наши предки умели хранить пищу: солили мясо и рыбу, коптили над костром, заворачивали в жир и золу (прообраз тушенки). У северных народов сохранились рецепты, где мясо держали в жиру по полгода.

А еще сушили ягоды, фрукты и грибы, корни и листья.

Какие блюда с нами есть до сих пор:

Каша из овса - прямое наследие древних зерновых мешанок.

Кисломолочные продукты (йогурт, кефир, творог) - этим технологиям 3-4 тысячи лет.

Пиво, хлеб, мясо, ферментированные овощи - это все появилось у человечества еще в доисторические времена.