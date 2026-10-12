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Архангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капеллана

14:10 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Василина Копытко
Архангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капеллана В Киеве состоялось официальное погашение новой марки (фото: РБК-Украина)
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12 октября, в День военного капеллана, Укрпочта представила почтовый выпуск с изображением Архангела Гавриила - небесного покровителя военной разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Что изображено на марке

Почтовый выпуск содержит лист из восьми марок и художественный конверт. На марке воспроизведена официальная икона Архангела Гавриила Главного управления разведки Министерства обороны Украины и текст главной молитвы разведчика.

Икону создали Сергей Герасименко и Оксана Самсон. Ее написали в стиле украинского барокко XVIII столетия.

В центре композиции Архангел Гавриил изображен в поясном фронтальном ракурсе, в доспехах римского воина. В правой руке он держит белую лилию - символ Богородицы, а на левой сидит сова, один из символов военной разведки, олицетворяющий мудрость. На доспехах архангела также изображена эмблема ГУР.

Архангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капеллана

Марка, выпущенная ко Дню военного капеллана (фото: РБК-Украина)

В июне 2025 года решение выбрать Архангела Гавриила небесным покровителем военной разведки поддержали начальник ГУР Кирилл Буданов и митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Приобрести марки можно в почтовом маркете Укрпочты, киевских филателистических магазинах и через сервис "Власна марка".

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Погашение марки

Погашение произошло 12 октября на территории Киево-Печерской лавры специальным штемпелем "День военного капеллана". Его разработал Константин Лапушен. Сегодня в течение дня погасить марки можно будет на Главпочтампе в Киеве.

"Это новая традиция. Военные разведки всего мира имеют свои символы, украинская тоже. Но мало кто, а может и ни одна не имеет небесного покровителя. Теперь в ГУР он уже есть. Мы отчеканиваем эту традицию и в искусстве, символах, в частности в марке", - заявил во время погашения марки представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Архангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капелланаАрхангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капеллана

Погашение новой марки (фото: РБК-Украина)

В мероприятии приняли участие архиепископ Вышгородский Агапит и представители военного капелланства. Во время мероприятия отметили роль капелланов в поддержке военных. Они помогают защитникам сохранять духовную стойкость и поддерживают их на передовой и в повседневной жизни.

"Лозунгом службы военного капелланства ГУР является: настороже человечности. Труднее всего в этом жестоком мире не дать человеку превратиться в зверя, сохранить в нем человечность. В этом и состоит главная задача военного капеллана", - сказал начальник капелланской службы ГУР Константин Холодов.

Икону, ставшую основой изображения для марки, подарили музею Киево-Печерской лавры.

Читайте также о том, что в прошлом году "Укрпочта" выпустила новые марки "Украина на связи" . Она посвятила их героям, восстанавливающим коммуникации во время войны. В сэрии "Героические профессии" изображены инженеры, операторы и почтальоны. Все они держат страну на связи даже в самые трудные дни.

Ранее мы писали о том, что "Укрпочта" выпустила марку, посвященную спецподразделению ГУР "Артан". Тираж насчитывал всего 1670 штук, поэтому выпуск сразу приобрел коллекционную ценность.

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