Архангел Гавриил и молитва разведчика: Укрпочта представила новую марку ко Дню капеллана
12 октября, в День военного капеллана, Укрпочта представила почтовый выпуск с изображением Архангела Гавриила - небесного покровителя военной разведки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Что изображено на марке
Почтовый выпуск содержит лист из восьми марок и художественный конверт. На марке воспроизведена официальная икона Архангела Гавриила Главного управления разведки Министерства обороны Украины и текст главной молитвы разведчика.
Икону создали Сергей Герасименко и Оксана Самсон. Ее написали в стиле украинского барокко XVIII столетия.
В центре композиции Архангел Гавриил изображен в поясном фронтальном ракурсе, в доспехах римского воина. В правой руке он держит белую лилию - символ Богородицы, а на левой сидит сова, один из символов военной разведки, олицетворяющий мудрость. На доспехах архангела также изображена эмблема ГУР.
Марка, выпущенная ко Дню военного капеллана (фото: РБК-Украина)
В июне 2025 года решение выбрать Архангела Гавриила небесным покровителем военной разведки поддержали начальник ГУР Кирилл Буданов и митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.
Приобрести марки можно в почтовом маркете Укрпочты, киевских филателистических магазинах и через сервис "Власна марка".
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Погашение марки
Погашение произошло 12 октября на территории Киево-Печерской лавры специальным штемпелем "День военного капеллана". Его разработал Константин Лапушен. Сегодня в течение дня погасить марки можно будет на Главпочтампе в Киеве.
"Это новая традиция. Военные разведки всего мира имеют свои символы, украинская тоже. Но мало кто, а может и ни одна не имеет небесного покровителя. Теперь в ГУР он уже есть. Мы отчеканиваем эту традицию и в искусстве, символах, в частности в марке", - заявил во время погашения марки представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Погашение новой марки (фото: РБК-Украина)
В мероприятии приняли участие архиепископ Вышгородский Агапит и представители военного капелланства. Во время мероприятия отметили роль капелланов в поддержке военных. Они помогают защитникам сохранять духовную стойкость и поддерживают их на передовой и в повседневной жизни.
"Лозунгом службы военного капелланства ГУР является: настороже человечности. Труднее всего в этом жестоком мире не дать человеку превратиться в зверя, сохранить в нем человечность. В этом и состоит главная задача военного капеллана", - сказал начальник капелланской службы ГУР Константин Холодов.
Икону, ставшую основой изображения для марки, подарили музею Киево-Печерской лавры.
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Ранее мы писали о том, что "Укрпочта" выпустила марку, посвященную спецподразделению ГУР "Артан". Тираж насчитывал всего 1670 штук, поэтому выпуск сразу приобрел коллекционную ценность.