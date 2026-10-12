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Архангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капелана

14:10 12.10.2026 Пн
3 хв
aimg Василина Копитко
Архангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капелана У Києві відбулося офіційне погашення нової марки (фото: РБК-Україна)
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12 жовтня, у День військового капелана, Укрпошта презентувала поштовий випуск із зображенням Архангела Гавриїла - небесного покровителя воєнної розвідки України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що зображено на марці

Поштовий випуск містить аркуш із восьми марок і художній конверт. На марці відтворили офіційну ікону Архангела Гавриїла Головного управління розвідки Міністерства оборони України та текст головної молитви розвідника.

Ікону створили Сергій Герасименко й Оксана Самсон. Її написали в стилі українського бароко XVIII століття.

У центрі композиції Архангел Гавриїл зображений у поясному фронтальному ракурсі, в обладунках римського воїна. У правій руці він тримає білу лілею - символ Богородиці, а на лівій сидить сова, один із символів воєнної розвідки, що уособлює мудрість. На обладунках архангела також зображена емблема ГУР.

Архангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капелана

Марка, яку випустили до Дня військового капелана (фото: РБК-Україна)

У червні 2025 року рішення вибрати Архангела Гавриїла небесним покровителем воєнної розвідки підтримали начальник ГУР Кирило Буданов і митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Придбати марки можна в поштовому маркеті Укрпошти, київських філателістичних крамницях і через сервіс "Власна марка".

Читайте також: "Укрпошта" урочисто погасила різдвяну марку в Софії Київській: що на ній зображено

Погашення марки

Погашення відбулося 12 жовтня на території Києво-Печерської лаври спеціальним штемпелем "День військового капелана". Його розробив Костянтин Лапушен. Сьогодні протягом дня погасити марки можна буде на Головпоштампі в Києві.

"Це нова традиція. Воєнні розвідки всього світу мають свої символи, українська також. Але мало хто, а може й жодна не має небесного покровителя. Тепер у ГУР він вже є. Ми викарбовуємо цю традицію і в мистецтві, символах, зокрема у марці", - заявив під час погашення марки представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Архангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капеланаАрхангел Гавриїл і молитва розвідника: Укрпошта презентувала нову марку до Дня капелана

Погашення нової марки (фото: РБК-Україна)

У заході взяли участь архієпископ Вишгородський Агапіт та представники військового капеланства. Під час заходу наголосили на ролі капеланів у підтримці військових. Вони допомагають захисникам зберігати духовну стійкість і підтримують їх на передовій та в повсякденному житті.

"Гаслом служби військового капеланства ГУР є: насторожі людяності. Найважче у цьому жорстокому світі не дати людині перетворитися на звіра, зберегти у ній людяність. У цьому й полягає головне завдання військового капелана", - сказав начальник капеланської служби ГУР Костянтин Холодов.

Ікону, яка стала основою зображення для марки, подарували музею Києво-Печерської лаври.

Читайте також про те, що торік "Укрпошта" випустила нові марки "Україна на зв’язку". Вона присвятила їх героям, які відновлюють комунікації під час війни. У серії "Героїчні професії" зображені інженери, оператори і поштарі. Усі вони тримають країну на зв’язку навіть у найскладніші дні.

Раніше ми писали про те, що "Укрпошта" випустила марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан". Тираж налічував лише 1670 штук, тож випуск одразу набув колекційної цінності.

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