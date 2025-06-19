В Аргентине разоблачили российских шпионов: их связывают с покойным Пригожиным

Разведка Аргентины разоблачила группу российских шпионов. Они создавали местную сеть влияния для содействия интересам Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Derecha Diario.
Государственный секретариат разведки Аргентины (SIDE) обнаружил сеть иностранного влияния, в которую входила группа граждан России, проживающих в стране, в сотрудничестве с аргентинцами.
Как отмечается, эти лица связаны с геополитическими интересами Кремля и занимались дезинформационной деятельностью и манипуляциями общественным мнением.
Расследование выявило существование организации под названием La Compañía, связанной с покойным главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и "Проектом Лахта". Этот проект - многосоставная операция, направленная на аудиторию в США, странах Европейского Союза и Украине.
Вероятным руководителем шпионской группы в Аргентине был россиянин Лев Андриашвили, который действовал вместе со своей женой Ириной Яковенко, которая тоже является гражданкой РФ. Они отвечали за финансирование сети и установление контактов с местными активистами.
"Цель La Compañía - сформировать группу лиц, лояльных к интересам России", - говорится в сообщении.
Также среди целей группы развертывание дезинформационных кампаний, получение конфиденциальной политической информации и оказание влияния на фонды, неправительственные организации и общественные организации.
Напомним, в Германии разоблачили трех агентов, которые шпионили за украинцем. Им предъявили обвинения.
Также ранее РБК-Украина рассказывало, как Кремль расширил по всему миру сеть агентов после начала войны в Украине.
Ранее Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.
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