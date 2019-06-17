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В Аргентині та Уругваї відновили електропостачання

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 08:57
В Аргентині та Уругваї відновили електропостачання
Ілюстративне зображення (flickr.com /lukinski)

Збій в електропостачанні стався у неділю, 16 червня

Влада Аргентини повідомила про відновлення електропостачання після масштабного збою, який стався в країні та в сусідньому Уругваї у неділю, 16 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив Державний секретаріат з питань енергетики Аргентини, проблеми з перебоями в електропостачанні були усунуті в ніч на понеділок, 17 червня.

Причини перебоїв наразі не вдалося встановити. На думку фахівців перебої були викликані технічними проблемами на гідроелектростанції (ГЕС) поблизу кордону з Парагваєм.

Крім того, електропостачання було відновлене і в сусідньому Уругваї. Обидві країни поділяють спільну енергосистему, яка походить від спільної ГЕС Сальто-Гранде.

Нагадаємо, 16 червня в Аргентині та Уругваї стався серйозний збій в електропостачанні, внаслідок якого близько 48 млн жителів обох країн залишилися без електрики. Відключення електроенергії сталося близько 7 ранку за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів і збою дорожньої сигналізації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електрикою. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас, національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики

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